Екатеринбург, 24 июня, 2018, 17:42 — ИА Регнум. Министр спорта Сенегала в эти часы находится на Среднем Урале. Он приехал в Екатеринбург, чтобы поддержать сборную своей страны в матче со сборной Японии.

Midural.ru Матар Ба (в центре)

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, Матар Ба высоко оценил условия для болельщиков и спортсменов и гостеприимство уральцев. По его словам, в Екатеринбурге очень комфортные условия и все вопросы пребывания здесь болельщиков из Сенегала решаются очень оперативно.

Кроме него матч посетят и другие члены правительства страны.

Напомним, ранее в Екатеринбург приехала японская принцесса Хисако Такамадо. Она гостит здесь с 22 июня и уже высоко оценила уровень чемпионата мира по футболу, который в эти дни проводится на территории России.

Отметим, это уже третий матч ЧМ-2018, проводимый в Екатеринбурге. В 20:00 по местному времени на главном стадионе города встретятся команды Японии и Сенегала. Игра будет решающей. Одна из команд по итогам попадёт в плей-офф.

Добавим, с погодой в этот раз повезло. На Урале наконец настоящее лето, и жителям Сенегала и Японии не придётся вспоминать о том, как они замерзали на уральской земле.