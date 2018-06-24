Соледар, ДНР, 24 июня, 2018, 17:43 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли из минометов населенные пункты Саханка и Новая Таврия, сообщили 24 июня в представительстве ДНР при Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM АТО, ВСУ, украинские радикалы, война, Донбасс

По данным представителей ДНР, по Саханке выпущено 10 мин калибром 120 мм, а по Новой Таврии — 15 мин.

Также ВСУ продолжили обстрелы Горловки. По объектам в районе шахты имени Гагарина выпущено 5 гранат из СПГ, 5 зарядов РПГ, применялось стрелковое оружие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ выпустили по Горловке порядка 30 гранат из АГС.

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