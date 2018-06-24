Москва, 24 июня, 2018, 17:35 — ИА Регнум. На юго-западе Москвы у станции метро «Теплый стан» автобус столкнулся с грузовиком. Об этом «Агентству Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Kaatjem Авария

Авария произошла в воскресенье, 24 июня, на ул. Профсоюзная в районе д. 156. По последним данным, в результате инцидента пострадали несколько человек.

«Произошло ДТП с участием автобуса и КамАЗа», — уточнил источник.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

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