Херсон, 24 июня, 2018, 17:24 — ИА Регнум. Дом депутата Верховной рады Украины подожгли в Херсоне. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Херсонской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан

ЧП произошло в ночь с 23 на 24 июня в Днепровском районе.

«Полицейские установили: пожар произошел в жилом доме нардепа», — отмечается в сообщении.

По предварительным данным, неизвестные подожгли дом народного избранника около двух часов ночи. У строения загорелась кровля. Пожарные, прибывшие на место происшествия, ликвидировали возгорание.

В настоящее время сотрудники полиции пытаются установить личности злоумышленников.

Ряд местных СМИ сообщил, что речь идет о доме депутата Рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Александра Спиваковского.

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