Екатеринбург, 24 июня, 2018, 17:21 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в 18.00 по московскому времени, как сообщало ИА REGNUM, встретятся сборные Японии и Сенегала. Для команд это будет исторический матч: ведь одна из них может выйти в плей-офф уже сегодня. К игре сборные подошли с тремя очками на счету.

Fifa.com Тренировка сборной Японии

Как сообщало ИА REGNUM, в первом туре группы Н японцы победили колумбийцев, а сенегальцы — поляков. Счёт одинаков — 2 — 1. Тот, кто выигрывает в Екатеринбурге, проходит дальше. А, напомню, японцы выходили в 1/8 финала чемпионатов мира в 2002 и 2010 годов, а вот Сенегал добирался аж до четвертьфинала, но было то в сверхуспешном для «львов Теранги» 2002 году. К слову, чемпионат мира тогда проходил в Японии и Южной Корее.

Двум командам нужна победа сегодня. Но спешить, лезть на рожон они не станут. Ведь ничья — тоже неплохо. Шансы на выход из группы оставляет. Сенегал, кстати, ещё ни разу не проигрывал в групповом турнире ЧМ. У них четыре матча без поражений, на один меньше рекорда, установленного сборными ГДР и Уэльса.

Сборная Японии — это, прежде всего, командная игра, отрепетированная, как рабочая в жизнь токийском офисе. Сенегал же — это напор, атлетизм и динамика. К тому же у африканцев есть два игрока экстра-класса: Садио Мане из английского «Ливерпуля» — в атаке и Калиду Кулибали из итальянского «Наполи» — в защите. Сенегал, в принципе, по именам смотрится внушительнее, но главная беда «львов Теранги» — нестабильность. Они могут, что называется, перегореть перед матчем. Выдержка или страсть победит сегодня? Увидим. Екатеринбург принимает гостей.

Япония: Кавасима, Сакаи, Нагатомо, Йосида, Сёдзи, Хасебе, Сибасаки, Кагава, Инуи, Харагуси, Осако.

Сенегал: Н’Диайе, Сабали, Ваг, Сане, Кулибали, Гейе, Альфред Н’Диайе, Баду Н’Диайе, Сарр, Ньянг, Мане.