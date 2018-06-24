Нижний Новгород, 24 июня, 2018, 16:53 — ИА Регнум. 24 июня на стадионе «Нижний Новгород» был разыгран матч 2-го тура группы G в рамках Чемпионата Мира 2018 между национальными сборными Англии и Панамы. Противостояние завершилось унизительным поражением сборной Панамы со счётом 1:6.

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В дебюте матча защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс открыл счёт, ударом головы замкнув навес Кирана Триппьера с углового — 1:0.

Через 14 минут таранный форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн удвоил преимущество ударом с пенальти — 2:0.

На 36-й минуте Джесси Лингард шикарным ударом из-за пределов штрафной площади довел счёт до разгромного — 3:0. В роли ассистента выступил Рахим Стерлинг.

Через 4 минуты Стоунс оформил дубль — 4:0.

В конце первого тайма Кейн также отметился дублем, реализовав одиннадцатиметровый — 5:0.

На 62-й минуте Кейн положил шестой в ворота Панамы (хэт-трик) — 6:0. В этот раз ассистировал Лофтус-Чик.

В конце матча защитник «Мунисипаля» Фелипе Балой забил «гол престижа» — 6:1.

Статистика матча (Англия/Панама)

Удары 11/7

Удары в створ 7/2

Владение 59%/41%

Фолы 12/11

Набрав 6 очков, сборная Англии обеспечила себе место в плей-офф турнира. Панама без очков покидает мундиаль, вылетая с групповой стадии.

Составы на матч:

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Магир, Лингард, Хендерсон, Триппьер, Янг, Лофтус-Чик, Кейн, Стерлинг.

Панама: Пенедо, Мурильо, Эскобар, Торрес, Дэвис, Гомес, Барсенас, Армандо, Годой, Родригес, Перес.

Главный арбитр матча: Гхид Гриша.

Предупреждения: Армандо — 10, Лофтус-Чик — 24, Эскобар — 44, Мурильо — 72.

Голы: Стоунс 8 — 1:0, Кейн (пен) 22 — 2:0, Лингард 36 — 3:0, Стоунс 40 — 4:0, Кейн (пен) 45+1 — 5:0, Кейн 62 — 6:0, Балой 78 — 6:1.