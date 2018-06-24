Москва, 24 июня, 2018, 16:40 — ИА Регнум. Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира (ЧМ) по футболу между сборными Австралии и Перу обслужит российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Werner100359 Сергей Карасев (справа)

Помогать Карасеву обслуживать матч группы С, который состоится 26 июня в Сочи, будут Тихон Калугин и Антон Аверьянов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июня сборная Перу сыграет с командой Австралии на сочинском стадионе «Фишт» в рамках третьего тура группового этапа ЧМ-2018.

После двух матчей команда Австралии пока занимает третье местов в группе, имея в активе 1 очко. Сборная Перу, уступившая ранее командам Дании и Франции, не имеет набранных балов.

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