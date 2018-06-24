Дамаск, 24 июня, 2018, 16:29 — ИА Регнум. На юго-западе Сирийской Арабской Республики российский Центр по примирению враждующих сторон в очередной раз успешно выполнил поставленные задачи. Абу-Кусайр и Омар эс-Сувейди, которые являются командирами двух группировок Сирийской свободной армии, без боя передают населенные пункты, находящиеся под их контролем, сирийскому правительству. Речь идет о населенных пунктах на границе сирийских провинций Сувейда и Дераа.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Следует отметить, что работу российских военных в значительной степени облегчает возросшая активность Сирийской арабской армии на юго-западе страны. Массовое использование на данном участке ТВД артиллерии крупного калибра, реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Смерч», тактических ракетных комплексов «Точка», авиации, а также проведение успешных наступательных действий элитными частями сирийской армии наглядно показывают исламистам, что будет с ними в случае отказа от урегулирования своего статуса и продолжения вооруженного сопротивления.

ИА REGNUM обратилось к эксперту Института информационных войн Владимиру Васильеву с просьбой прокомментировать нынешнюю ситуацию на юго-западе Сирийской Арабской Республики.

Владимир Васильев обратил внимание на следующее: «Вариант мирного решения проблемы в данной части страны для сирийского правительства является наиболее приемлемым. Не стоит забывать, что по Южной зоне деэскалации действует соглашение, которое подписано в Астане Россией, Турцией и Ираном. США тоже поддержали его. Это соглашение продлено в 2018 году и юридически пока в силе.

Важная деталь — в ходе военной операции в этой части Сирии ничего не слышно про действия российских ВКС.

Полностью игнорировать договоренности по зонам деэскалации не получится, так как государственный департамент США за последние дни уже дважды делал заявление о недопустимости повышения военной активности сирийских правительственных сил в этом регионе. Кроме этого, Соединенные Штаты предупредили Россию и официальный Дамаск о наступлении серьезных последствий».

Эксперт также отметил: «Не стоит забывать, что сирийские провинции Дераа и Кунейтра граничат с Иорданией и Израилем. А всё, что происходит на границе, всегда вызывает повышенную нервозность. Полагаю, что в сложившейся ситуации резко возрастает вероятность ударов по сирийским войскам со стороны сил коалиции во главе с США.

Поэтому большое спасибо российским военнослужащим из Центра по примирению враждующих сторон за очень профессиональную работу. Добровольная капитуляция исламистов, пусть и под сильным психологическим давлением, это лучший выход для всех».

ИА REGNUM ранее сообщало об ударе по сирийским позициям авиации международной коалиции во главе с США в ночь с 21 на 22 июня.