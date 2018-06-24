Киев, 24 июня, 2018, 16:27 — ИА Регнум. Уничтожить действующую систему власти призвал выпускников Украинской академии лидерства певец Святослав Вакарчук 23 июня во время своего выступления.

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан, Беркут, Украина

«Что характеризует эту систему? Слово страх. Она боится всего на свете. Она боится своих избирателей, она боится потерять деньги, которые были украдены, она боится международных организаций — МВФ или Мирового банка, она боится Америки, России, Китая, Евросоюза, она боится всех», — заявил Вакарчук.

Он также призвал выпускников академии становиться охотниками за коррупцией, которые уничтожат систему изнутри.

Напомним, в 2015 году Вакарчук прошел обучение в американском Йельском университете по программе «построения сети мировых лидеров». В 2017 году его пригласили учиться и преподавать в Центр демократии, развития и верховенства права при Стэнфордском университете. Многие украинские СМИ, анализируя публичные выступления Вакарчука, заявляют о его вероятном участии в избирательной кампании на пост президента Украины. Свое участие в выборах Вакарчук и не подтверждает, и не отрицает.