Калуга, 24 июня, 2018, 16:06 — ИА Регнум. В Калужской области, по данным мониторинга цен на нефтепродукты, за минувшую неделю оптовые цены уменьшились на бензин на 0,97% (550 руб./тонну), на дизельное топливо — на 1,58% (800 руб./тонну), сообщает 24 июня корреспондент ИА REGNUM.

Kaluga-poisk.ru Лучшая АЗС региона.

Между тем, розничные цены на все виды топлива на автозаправочных станциях крупнейших операторов региона не изменились.

Напомним, в рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов Центрального федерального округа Калужская область по прежнему занимает первое место по бензину автомобильному (41,69 руб./л) и первое место по дизельному топливу (42,24 руб./л).

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Калужской области действуют 184 автозаправочные станции (АЗС), из них 7 АЗС автоматизированы (без оператора) — ООО «ГЭС-розница» в Калуге.

30 АЗС области полностью обеспечены дополнительным сервисом. Расположены они в городских округах Калуги и Обнинска, а также в Боровском, Дзержинском, Жуковском, Кировском, Козельском, Малоярославецком, Медынском, Сухиничском, Тарусском, Хвастовичском и Юхновском районах области.

11 автозаправочных станций остаются без дополнительного сервиса. На остальных 136 АЗС области дополнительный сервис представлен, хотя и не в полном объеме.

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