Лондон, 24 июня, 2018, 16:06 — ИА Регнум. Актеры Кит Харрингтон и Роуз Лесли, сыгравшие главные роли в сериале «Игра престолов» по мотивам произведений Джорджа Мартина, поженились. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает ВВС.

Gage Skidmore Кит Харингтон и Роуз Лесли

Харрингтон сыграл одного из ключевых персонажей в сериале — Джона Сноу, а Роуз Лесли исполнила роль «одичалой» Игритт. По сюжету Джон Сноу попадает к одичалым, где знакомится с Игритт, а затем молодые люди влюбляются друг в другу. Но к сожалению в 4-м сезоне сериала Игритт была убита в одной из битв.

Познакомившиеся на съемочной площадке актеры полюбили друг друга и в сентябре 2017 года объявили о своей помолвке. На свадьбе присутствовали поклонники и коллеги актеров по съемочной площадке. Среди них были Эмилия Кларк, Софи Тернер, Мэйси Уильямс и Питер Динклэйдж, которые также сыграли главные роли в «Игре престолов».

Церемония бракосочетания прошла в Рейнской церкви в Абердиншире, что в Шотландии. После официальной церемонии молодожёны отправились на старом Land Rover, украшенном конфетти, в замок Вардхилл, который принадлежит отцу Роуз Лесли Себастьяну Лесли.