Раменское, Московская область, 24 июня, 2018, 16:03 — ИА Регнум. По факту гибели двух рабочих на заводе в Подмосковье проводится проверка. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Московской области.

Проишествие

Инцидент произошел в воскресенье, 24 июня, в одном из ангаров в Раменском районе. По предварительным данным, причина ЧП — сбой в работе контейнера. Четверо рабочих, которые пытались привести аппарат в работу, потеряли сознание.

«Поступила информация об отравлении… четверых рабочих предприятия, двое из которых скончались», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники специальных служб работают на месте трагедии. Планируется назначение экспертиз и проведение других проверочных мероприятий.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

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