Калининград, 24 июня, 2018, 17:01 — ИА Регнум. Власти города Советска Калининградской области приняли решение ликвидировать единственный городской музей, работавший с 1999 года. Соответствующее объявление накануне было опубликовано на официальном сайте мэрии:

Андрей Выползов ИА REGNUM Один из экспонатов музея в Советске — герб СССР, венчавший мост на границе с Литовской ССР

«Уважаемые жители города Советска! Доводим до вашего сведения, что в настоящее время запущен процесс ликвидации городского музея как самостоятельного юридического лица. Такое решение было принято руководством городского округа в связи с трудным финансовым положением, сложившимся в учреждениях культуры г. Советска».

Чиновники заверили, что музейные фонды не пострадают и будут открыты «в виде временных экспозиций».

«В связи с тем, что каждый работник культуры является уникальным специалистом, администрация города постарается каждого из них трудоустроить», — говорится в сообщении.

В свою очередь директор музея Анжелика Шпилёва в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказала сомнение, что фонды будут сохранены непосредственно в Советске.

«Сохранность фонда вызывает большие опасения. Администрация комментирует, что «доступ фонду будет открыт в виде временных экспозиций». Но кто будет открывать? Ключник? Сторож? Кто будет нести ответственность за сохранность? Часть фонда уже передана в Госкаталог РФ», — прокомментировала Шпилёва, уточнив, что всего в музейных фондах Советска находится порядка 4 тыс. экспонатов, большая часть которых получена в дар.

В целом оценивая решение городских властей ликвидировать музей, директор подытожила:

«Я бы сказала, преступное решение».

Шпилёва уточнила, что содержание музея в год обходится в 2,5 млн рублей, а сама деятельность учреждения культуры «отбивала» всего 10% от этой суммы.

«Вот такая оптимизация городского бюджета», — сказала директор.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что музей Советска в 2016—2017 году несколько раз оказывался в гуще скандалов с идеологической подоплёкой.

Весной 2017 года в музее была открыта выставка в честь 100-летия уроженца Тильзита (прежнее название Советска) немецкого писателя Иоганнеса Бобровского. На стендах писатель был изображён в форме солдата вермахта (Бобровский служил в немецко-фашистской армии, оккупировавшей в 1941 году Новгородскую область. С 1945 по 1949 гг. провел в советском плену на Донбассе. — ИА REGNUM ).

Тогда администрация Советска потребовала снять с выставки эти стенды, а директора Шпилёву «попросили» уволиться, однако она отказалась.

Еще ранее музей разместил экспозицию с фотографией налета советской авиацией на Тильзит в ночь на 22 июня 1941 года. Это был подвиг капитана Михаила Кривцова — первого лётчика, который бомбил германские города на следующий день после вероломного нападения Гитлера на Советский Союз. Этот снимок был подписан:

«Город бомбит вражеская авиация».

Такая идеологическая провокация также вызвала возмущение общественности. Экспозиция была снята.