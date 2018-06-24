Санкт-Петербург, 24 июня, 2018, 16:06 — ИА Регнум. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга в воскресенье, 24 июня, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бразильца Родриго Вицентини Динарди. Иностранец арестован на два месяца и будет находиться в СИЗО.

Дарья Драй ИА REGNUM Бразильские болельщики у стадиона «Санкт-Петербурга»

Он был задержан 22 июня на стадионе Санкт-Петербург сразу по окончании матча Бразилия — Коста-Рика по запросу бразильских властей, которые теперь будут дожидаться экстрадиции Динарди. Между РФ и Бразилией есть договор о взаимной выдаче преступников.

По данным СМИ, иностранный болельщик, приехавший в Петербург поболеть за сборную Бразилии, является участником вооруженной банды, разыскиваемым за серию нападений на почтовые отделения в Бразилии, в ходе которых были похищены крупные суммы денег и велась стрельба. Его подельники уже находятся под стражей на родине.

«Динарди пояснил суду, что ни в чем не виноват, в полиции с ним обходятся хорошо, просил его отпустить, утверждал, что об обвинениях ему ничего не известно, и, вероятно, всё происходящее — ошибка», — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В ходе судебного заседания выяснилось, что последний год Динарди жил и работал в Великобритании, в дополнение к бразильскому он имеет и итальянское гражданство.

Процесс в Петроградском суде проходил с участием переводчика с португальского языка.