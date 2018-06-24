Чебоксары, 24 июня, 2018, 15:53 — ИА Регнум. Чувашия сегодня, 24 июня, отмечает свой главный национальный праздник — День республики. Его отмечают во всех городах и районах республики. Помимо столичных Чебоксар, главной площадкой празднования стал также Красноармейский район, который по итогам конкурса получил право принимать основные мероприятия праздника, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Демонстрация в действии мячей, которые производятся на Чапаевском заводе

ИА REGNUM Представители пищевой промышленности

ИА REGNUM Платье из сушек

В рамках деловой программы праздника в Чебоксарах работает межрегиональная выставка «Регионы — сотрудничество без границ», которая переместилась из выставочных центров на Красную площадь. В ней принимают участие более 60 организаций из Чувашии, Татарии, Нижегородской и Владимирской областей. Тематика экспозиции охватывает различные отрасли — образование, здравоохранение, промышленности, строительство.

«Выставка организована, прежде всего, для наших жителей, для гостей. Предприятия и организации республики показывают, чем живут и какие новые проекты предполагают внедрить. Все отрасли представлены. Есть новые товары и изделия, которые в перспективе могут продаваться на экспорт», — отметил глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Cap.ru На фабрике «Акконд»

Cap.ru На заводе им. В.И.Чапаева

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах ряд предприятий открыли новые производства («Чувашторгтехника», «Сеспель», завод им. В.И. Чапаева, «Акконд»), сумма инвестиций составила до 150 млн рублей.

Напомним, ранее вице-премьер Чувашии Владимир Аврелькин в интервью ИА REGNUM отмечал, что в 2017 году в Чувашии наметилась положительная динамика роста инвестиций, темп роста составил 101,4%. По его словам, в первую очередь данный рост обеспечен за счет реализации инвестиционных проектов (свыше 200 млн рублей), осуществляемых такими организациями, как ООО «Хевел», ПАО «Химпром», АО «ЧЭАЗ», филиал ПАО «РусГидро» — «Чебоксарская ГЭС», ООО «Отделфинстрой», филиал ПАО «МРСК Волги» — «Чувашэнерго», АО «Инкост», ООО «СК «Центр», АО «ТУС», филиал ЗАО Фирма «Август» «ВЗСП», ООО «Агрохолдинг «ЮРМА», ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская» и другими. По оценке, в 2018 году инвестиции в основной капитал республики за счет всех источников финансирования предусматриваются в объеме 52,6 млрд рублей, или 100,1% к 2017 году в сопоставимых ценах.

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Что касается культурно-массовой программы, то основные события пройдут вечером на Красной площади. Состоится выступление сводного детского хора и гала-концерт участников всероссийского фестиваля «Родники России». Завершится праздник выступлением победителей и участников международного фестиваля фейерверков. Планируется запуск высотных (до 350 м) фейерверочных изделий калибром до 310 мм.

ИА REGNUM Речпорт. Продолжение выставки «Регионы — сотрудничество без границ»

В Красноармейском районе торжества начались с открытия модульного фельдшерско-акушерского пункта в селе Именево, который будет обслуживать свыше 400 жителей из близлежащих деревень. На стадионе развернулась выставка, подготовленная поселениями, предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами района, на концертной площадке — театрализованные представления.