Юбилейные «Алые паруса» посетило рекордное число зрителей
Санкт-Петербург, 24 июня, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Праздник выпускников школ «Алые паруса», который в этом году отмечает свой полувековой юбилей, собрал рекордное число зрителей. Об этом сегодня, 24 июня, пишет «Российская газета».
Издание утверждает, что по разным оценкам праздничное мероприятие «Алые паруса» в Санкт-Петербурге посетили от 50 до 80 тысяч человек из 31 региона России и шести иностранных государств. Кроме того, на празднике присутствовали иностранные футбольные болельщики, которые приехали в Россию на матчи чемпионата мира по футболу.
Основные праздничные мероприятия прошли в ночь с 23 на 24 июня. Вечером в субботу после традиционного удара в рынду стартовала музыкальная программа «Алых парусов». В ней приняли участие следующие исполнители: рэпер Баста, Алсу, Виктория Дайнеко, «Каста», Quest Pistols Show и Alekseev.
После полуночи в акватории реки Нева началось грандиозное мультимедийное шоу. Кульминацией праздника выпускников школ стало появление бригантины под алыми парусами из одноименной повести Александра Грина. Корабль прошел в фарватере Невы под гром и вспышки салюта.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые «Алые паруса» увидели ленинградские школьники в 1968 году. В 1979 году праздник был закрыт и возобновился только в 2005 году.