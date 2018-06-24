Санкт-Петербург, 24 июня, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Праздник выпускников школ «Алые паруса», который в этом году отмечает свой полувековой юбилей, собрал рекордное число зрителей. Об этом сегодня, 24 июня, пишет «Российская газета».

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане фотографируют «Алые паруса»

Издание утверждает, что по разным оценкам праздничное мероприятие «Алые паруса» в Санкт-Петербурге посетили от 50 до 80 тысяч человек из 31 региона России и шести иностранных государств. Кроме того, на празднике присутствовали иностранные футбольные болельщики, которые приехали в Россию на матчи чемпионата мира по футболу.

Основные праздничные мероприятия прошли в ночь с 23 на 24 июня. Вечером в субботу после традиционного удара в рынду стартовала музыкальная программа «Алых парусов». В ней приняли участие следующие исполнители: рэпер Баста, Алсу, Виктория Дайнеко, «Каста», Quest Pistols Show и Alekseev.

После полуночи в акватории реки Нева началось грандиозное мультимедийное шоу. Кульминацией праздника выпускников школ стало появление бригантины под алыми парусами из одноименной повести Александра Грина. Корабль прошел в фарватере Невы под гром и вспышки салюта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые «Алые паруса» увидели ленинградские школьники в 1968 году. В 1979 году праздник был закрыт и возобновился только в 2005 году.