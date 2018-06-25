Ашхабад, 25 июня, 2018, 06:05 — ИА Регнум. Туркмения представляет особый интерес для экстремистских международных структур, неоднократно пытавшихся нанести по ней удар с территории сопредельного Афганистана. Но на этот раз ситуация, похоже, достигла особо опасных пределов. Туркмении требуется помощь в отражении исламистских нападений, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Никита Мендкович.

PavelD Карта-флаг Туркмении

К внешней угрозе со стороны террористов прибавляется подрывная деятельность внутри самой страны сил экстремистского толка. Если две дестабилизирующие ситуацию силы еще возрастут, то на территории Туркмении может вспыхнуть вооруженный конфликт. Оценка текущего состояния затруднена из-за закрытости Туркмении и жесткой цензуры местных СМИ, но некоторые выводы из имеющейся информации заставляют экспертов серьезно обеспокоиться. Так, например, перестановки и взыскания среди высокопоставленных руководителей силовых структур стали в Туркмении за последнее время тревожной тенденцией. А новости об ухудшающемся материальном обеспечении силовых структур также не сулят ничего хорошего.

Впрочем, положение туркменских силовиков в данном случае лишь отражение общего неблагополучия экономики страны в целом. Тем непригляднее «страусовая политика», взятая на вооружение официальными структурами и местными СМИ, предпочитающими рапортовать о том, что в стране всё хорошо. На фоне разрастающегося исламистского подполья такое сочетание факторов может оказаться крайне опасным.

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