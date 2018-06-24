Харьков, Украина, 24 июня, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Убийца расстрелял из автомата супружескую пару и ранил их тринадцатилетнюю дочь, сообщили 24 июня в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Иван Шилов ИА REGNUM На месте преступления

Позже полиция задержала машину, на которой согласно свидетельским показаниям, передвигался убийца. В салоне автомобиля нашли две единицы огнестрельного оружия. Водитель был задержан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, владелец одного из киевских ресторанов расстрелял посетителей. В результате один человек погиб, двое ранены.

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