В Харькове совершено двойное убийство
Харьков, Украина, 24 июня, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Убийца расстрелял из автомата супружескую пару и ранил их тринадцатилетнюю дочь, сообщили 24 июня в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
Иван Шилов ИА REGNUM
На месте преступления
Позже полиция задержала машину, на которой согласно свидетельским показаниям, передвигался убийца. В салоне автомобиля нашли две единицы огнестрельного оружия. Водитель был задержан.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, владелец одного из киевских ресторанов расстрелял посетителей. В результате один человек погиб, двое ранены.
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