Эрдоган проголосовал на досрочных выборах президента и парламента Турции
Анкара, 24 июня, 2018, 14:50 — ИА Регнум. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проголосовал на досрочных президентских и парламентских выборах. Об этом сегодня, 24 июня. сообщает NTV.
Эрдоган проголосовал на одном из избирательных участков, который расположен в школе стамбульского района Ускюдар.
После голосования турецкий лидер пообщался с журналистами и выразил мнение, что явка на внеочередных парламентских и президентских выборах довольно высокая.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Турции Бинали Йылдырым проголосовал на досрочных парламентских и президентских выборах в стране.
Напомним, что после этих выборов в Турции вступят в силу основные положения конституционной реформы 2017 года, которая превращает страну из парламентской в президентскую республику.
Бесспорными фаворитом на президентских выборах является действующий глава государства Реджеп Эрдоган.