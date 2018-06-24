Анкара, 24 июня, 2018, 14:50 — ИА Регнум. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проголосовал на досрочных президентских и парламентских выборах. Об этом сегодня, 24 июня. сообщает NTV.

Twitter: ByegmRU Эрдоган на избирательном участке

Эрдоган проголосовал на одном из избирательных участков, который расположен в школе стамбульского района Ускюдар.

После голосования турецкий лидер пообщался с журналистами и выразил мнение, что явка на внеочередных парламентских и президентских выборах довольно высокая.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Турции Бинали Йылдырым проголосовал на досрочных парламентских и президентских выборах в стране.

Напомним, что после этих выборов в Турции вступят в силу основные положения конституционной реформы 2017 года, которая превращает страну из парламентской в президентскую республику.

Бесспорными фаворитом на президентских выборах является действующий глава государства Реджеп Эрдоган.