Львов, Украина, 24 июня, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Половина Украины не понимает, что в стране идет этническая война между украинцами и «кацапами», заявила депутат Верховной рады предыдущего, седьмого, созыва Ирина Фарион 21 июня в эфире ивано-франковской телерадиокомпании «РАИ».

Михаил Авилов. При виде этой мерзкой хари. 1942

Россия опирается на значительную часть несознательного украинского населения. Источником этой проблемы является то, что идеология Бандеры и Шухевича не является на Украине государственной, считает экс-нардеп.

Фарион также прокомментировала инициативы министерства образования Украины, в частности, изъятие из школьных учебников слова «родители». Она заявила, что Украина должна ответить на это агрессивной экспансией своих ценностей на неолиберализм.

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На вопрос ведущего о неизбежном обвинении в национализме Фарион заявила:

«Это не имеет абсолютно никакого значения, пусть кричат, пусть обвиняют. Вы себе кричите, а мы слушать не будем. Степан Бандера кого-то слушал? Это Коновалец кого-то слушал?»

Напомним, ранее Ирина Фарион призвала ломать челюсти русскоязычным украинцам.