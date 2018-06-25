Вашингтон, 25 июня, 2018, 05:18 — ИА Регнум. Ряд побед и новых громких инициатив продемонстрировал на прошлой неделе Дональд Трамп. Какие именно обстоятельства сложились (или были сложены) в его пользу, пишет автор ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Успел Трамп за несколько дней действительно очень много. Он показал лидерам «большой семерки», кто есть лидер на самом деле. Он провел саммит, чье огромное стратегическое значение было признано сразу. Он получил на свой 72-й день рождения специфичный подарок — опубликованный американским минюстом отчет о расследовании правомерности действий ФБР в отношении его предвыборного штаба, а также при расследовании дела о нарушении Хиллари Клинтон режима секретности в бытность ее госсекретарём. Установлено, что политического мотива у действий агентов не было, но были множественные процессуальные ошибки. Ключевые агенты расследования докладывали в вышестоящие инстанции не в установленном порядке или не докладывали вовсе, обсуждали дело по незащищенным каналам связи, — чего стоит только происходившая летом 2016-го переписка руководителя расследования дела Клинтон и «русского» дела Питера Стрзока и его коллеги Лизы Пейдж, в которой Стрзок уверяет, что Трамп не станет президентом, потому что «мы его остановим».

Новости пришли и со стороны отношений с Китаем: продолжая говорить о дружбе и взаимопонимании с китайским лидером, Трамп заявил о подготовке дополнительных тарифов на широкий список китайских товаров, суммарным объемом 200 миллиардов долларов в год. C дополнением — что если Китай введет ответные пошлины, то масштабные охранительные меры продолжатся. Причем до того уже были анонсированы новые пошлины на ввозимые из Китай высокотехнологичные товары на сумму $50 млрд в год, и Китай заявил о симметричном ответе.

Наконец, американский президент заявил о создании нового вида вооруженных сил — космических.

Что же подмочило репутацию Трампа и отняло у него монополию на политические новости, читайте в статье: Враги Трампа давят на жалость — президент США вынужден подчиниться?

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