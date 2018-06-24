Вупперталь, Германия, 24 июня, 2018, 14:26 — ИА Регнум. В германском городе Вупперталь в многоквартирном доме прогремел взрыв. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.

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Взрыв прогремел накануне вечером 23 июня. В результате взрыва часть здания обрушилась и произошло возгорание.

По предварительным данным в результате инцидента пострадали 25 человек. Четверо из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Причина взрыва до сих пор не названа. Местные СМИ не смогли получить от представителей правоохранительных органов комментариев о том, что взрыв мог быть террористическим актом.

Уточняется, что возле сгоревшего здания под обломками находится автомобиль, который также сгорел во время пожара.