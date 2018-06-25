Токио, 25 июня, 2018, 04:07 — ИА Регнум. Роль милитаристской Японии в войне против антигитлеровской коалиции сводилась не только к действиям по захвату территорий в Индокитае и тихоокеанских островов. Те, кто пытается защищать тогдашнюю Японию как «нейтральную» по отношению к СССР страну, не желают смотреть в лицо историческим фактам. О чём говорят сами же японские архивные материалы, рассказывает обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Цитата из х/ф «Аэроград». Реж. Александр Довженко. 1935. СССР Самурай-захватчик

Почти миллионная группировка японских войск, Квантунская армия, создававшая угрозу для советского Дальнего востока, оттягивала военные силы СССР и уже так оказывала услугу своему союзнику Гитлеру. Но кроме того, уже в 1941 году среди японского командования было немало тех, кто боялся, что успехи гитлеровцев в войне с Советским Союзом сделают невозможной для Японии получение «своей» доли добычи путем дипломатических переговоров.

А планы на оккупацию восточной части СССР у тогдашней японской верхушки были весьма амбициозны. Всё настойчивее звучали голоса тех, кто требовал немедленного «поворота на Север» японской военной мощи и удара по советской территории. Этим планам не суждено было сбыться только потому, что советские войска сорвали план гитлеровской «молниеносной войны». Какие же исторические доказательства отсутствия пресловутого «нейтралитета Японии» оставили нам японские архивы?

Читайте статью 1941 год: Нейтралитет по-японски и другие статьи Анатолия Кошкина, посвященные историческим и политическим аспектам взаимоотношений России и Японии.