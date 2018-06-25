Ереван, 25 июня, 2018, 03:09 — ИА Регнум.

Арест генерала Манвела Григоряна стало знаковым событием для современной Армении. Какую роль в политике Армении играл с различных сторон прославленный «генерал Манвел» и о каких изменениях может свидетельствовать его арест, рассказывает редактор ИА REGNUM Рубен Грдзелян.

Wordpress.com Эпоха феодализма

Манвел Григорян приобрел известность и политический вес с Карабахской войны 1992−1994 гг., когда государство было слишком слабо, чтобы обеспечить как собственную безопасность, так и многие другие необходимые функции. В то тяжелое время значительную часть функций брали на себя добровольцы. Возглавляемая Манвелом Григоряном общественная организация Союз добровольцев «Еркрапа» продолжила существование и тогда, когда государство уже достаточно окрепло, чтобы не нуждаться более в самодеятельной помощи. Но у части лидеров военизированных добровольцев желание получать ренту с достижений предыдущего периода перевесило здравые представления о своей роли.

Проще говоря, такие лидеры стали «военными феодалами», пережитком, позволяющим себе применять силовые методы в собственных целях и параллельно государству. А нарушение закона, особенно в такой тяжелой форме, как своевольное право на насилие, только разрушает и государство и общество. Решение премьер-министра Никола Пашиняна справиться с этой угрозой может означать переход Армении как государства к новому уровню эффективности. Лишь бы новая сила государства не забыла в процессе борьбы за эффективность о своем призвании служить народу.

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