Дамаск, 24 июня, 2018, 14:16 — ИА Регнум. Информационное агентство Reuters утверждает, что воздушно-космические силы Российской Федерации якобы нанесли мощный ракетно-бомбовый удар по позициям «противников Башара Асада» в районе города Босра на юге Сирии.

Илья Репин. Продавец новостей. 1873

Утверждается, что в Южной зоне деэскалации в районе города Босра развернулись ожесточенные бои между сирийскими правительственными силами и отрядами боевиков, выступающими против законных сирийских властей.

При этом ВКС России якобы нанесли удар по позициям противников Асада. Сообщает о как минимум 20 ракетах, которые выпустили российские истребители.

Напомним, в последние дни в Южной зоне деэскалации в Сирии активность боевиков резко повысилась. Сообщалось о нападении крупного подразделения «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на позиции сирийских правительственных войск и «Сирийской свободной армии».

Нападение было отбито с большими потерями для террористов, а затем часть отрядов «Сирийской свободной армии» перешла на сторону правительства.

Генеральный секретарь ООн Антониу Гуттереш выразил обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта на юге Сирии.