Екатеринбург, 24 июня, 2018, 14:13 — ИА Регнум. В Екатеринбурге иностранные болельщики активно скупают шоколад. Делают они это для знакомства с местными жительницами, пишут местные СМИ.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж Леонид Гайдай. 1971. СССР Эллочка-людоедка: «Хо-хо!»

В одном из магазинов возбуждающий шоколад уже давно раскупили. О том, были ли в результате такой активности болельщиков знакомства, и насколько они оказались удачными, не сообщается.

Жительницы Екатеринбурга не отстают от гостей и уже объявили охоту на иностранных болельщиков. Также активны в этом плане жительницы пригородов.

«Там по центру гуляют толпы иностранцев, а мы тут дома сидим! Айда гулять!» — звучит призыв на одном из местных интернет-форумов.

О желании познакомиться с иностранцами одинокие девушки заявляют и в соцсетях. «Может это мой последний, единственный шанс», — пишет одна из свердловчанок.

Комментаторы в соцсетях в целом поддерживают такие намерения и желают удачи. Но при этом рекомендуют быть осторожными, так как можно нарваться на мошенников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM. перед началом ЧМ-2018 депутат Госдумы Тамара Плетнёва (КПРФ) призвала российских женщин не вступать в интимную связь с иностранными болельщиками. Впрочем. пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на это выразил уверенность в том. что женщины сами разберутся с этим вопросом.