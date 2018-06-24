Вильнюс, 25 июня, 2018, 01:53 — ИА Регнум. Низкие зарплаты — не единственная причина, которая вынуждает литовцев уезжать в другие страны. Отсутствие «в верхах» понимания того, что происходит «в низах», заставило первых обратиться за помощью к ученым. Что показало исследование в отношении причин, из-за которых литовцы массово покидают родину, пишет в своей статье автор ИА REGNUM Олег Михайлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Литвы

Людей беспокоит не только проблема чисто экономическая, но и чувство неуважения к ним, недостаточной чуткости государства к социальным трудностям. По словам литовцев, ныне живущих в различных европейских регионах, включая Скандинавию, Великобританию и Южную Европу, Литве в первоочередном порядке необходимо решать проблемы с масштабом коррупции, экономическим неравенством, неуважением к простым людям, жадностью предпринимателей, неподходящим распределением бюджета. Неудивительно: согласно тому же исследованию, 13% опрошенных литовцев не хватает денег на еду, 23% — на одежду, 30% не могут купить телевизор или холодильник.

Но и эти данные исследователи не сочли исчерпывающими. Трудовые отношения тоже играют свою роль — люди чувствуют неуважение к себе, равнодушие к их проблемам, плохие карьерные возможности и недооценку заслуг. При этом мигранты были поделены на три группы — стремящиеся «испытать себя», экономические эмигранты и те, кто «бежит от литовского управления». Наибольшую часть составляют экономические мигранты, «испытать себя» чаще хотят молодые образованные граждане, а «сбежать от литовского управления» больше склонны мужчины с профессиональным образованием. Примечательно, что все три группы состоят по большей части из молодежи.

Как далось им решение об отъезде и жалеют ли они о нем, читайте в статье: Литовцы бегут из страны не только из-за денег

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