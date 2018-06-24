Москва, 24 июня, 2018, 13:52 — ИА Регнум. Группа «Ленинград» и российский комик Семен Слепаков выпустили песню «Чемпионы», которая посвящена двум победам сборной России по футболу на групповом этапе чемпионата мира по футболу. Видеозапись исполнения песни была опубликована сегодня, 24 июня, на YouTube-канале Слепакова.

Леонид Соломаткин. Бродячие музыканты. 1870

Как и все творчество, связанное с группой «Ленинград» и её лидером Сергеем Шнуровым, содержит множество нецензурных выражений. Слепаков и Шнуров в песне напоминают, что до старта чемпионата мира по футболу российские футболисты подвергались в общем-то справедливой критике, но после того, как сборная Россия победила аж сборные Саудовской Аравии и Египта, ей всё можно простить и практически поклоняться.

В тексте песни сказано, что российские футболисты из «г*ндонов» превратились в «чемпионов», но если они проиграют хотя бы один матч, превращение совершится в обратном порядке.

Авторы и исполнители не обошли и другую злободневную тему — повышение пенсионного возраста в России:

«Наплевать что поменяли возраст пенсионный,

настроение нам подняли наши чемпионы».

Напомним, что за два дня до начала мирового первенства по футболу Слепаков записал песню, весьма критичную по отношению к российской сборной и власти. В частности, в тексте упоминается, что превратить сборную России хоть в сколько-нибудь эффективную команду сможет только глава Чечни Рамзан Кадыров.

Песня Слепакова многим не понравилась, и от него потребовали извинений. Сам Кадыров после того, как сборная России выиграла первый матч против саудитов, заявил, что вскоре Слепаков запишет другую песню.