Москва, 24 июня, 2018, 13:50 — ИА Регнум. Просьба игроков сборной Аргентины об отстранении тренера Хорхе Сампаоли отклонена, сообщает 24 июня AMNA со ссылкой на аргентинские СМИ.

(сс) viciovillano Хорхе Сампаоли

После проигрыша двух игр футболисты просили назначить другого наставника перед игрой с Нигерией, доверие к тренеру утеряно, но президент Аргентинской Федарации Футбола Клаудио Тапиа подтвердил, что Сампаоли остается. Его отстранение невозможно по финансовым причинам: у него контракт до 2022 года и ему пришлось бы компенсировать 16 миллионов. Ранее на мгновение показалось, что Тапиа поддержал бунт игроков — но в конце концов решил оставить тренера.

Напомним, последний матч группового этапа Аргентине предстоит 26 июня против сборной Нигерии.