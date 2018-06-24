Екатеринбург, 24 июня, 2018, 13:31 — ИА Регнум. В Екатеринбурге погода благоприятствует матчу между Японией и Сенегалом, который начнётся в 20:00 по местному времени на стадионе «Екатеринбург Арена». На улице выше плюс 20 градусов и без осадков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольные мячи возле мэрии Екатеринбурга

Вечером в городе также будет тепло. Можно казать, что в отличие от уже побывавших на Среднем Урале египтян, перуанцев, французов и уругвайцев для сенегальцев и японцев погода вполне благоприятна.

Отметим, вплоть до 22 июня на Среднем Урале были обильные дожди и температура воздуха порой опускалась до плюс пяти градусов. Некоторые болельщики из Перу и Уругвая отмечали, что зима у них примерно такая же. Кстати, в их странах сейчас как раз зимняя пора. Поэтому они не почувствовали большой разницы в погоде на Урале и у себя дома.

Напомним, матч между Японией и Сенегалом будет решающим. Проигравшая команда покинет чемпионат мира.