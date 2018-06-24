Львов, Украина, 24 июня, 2018, 13:51 — ИА Регнум. Вследствие нападения на цыганский табор под Львовом погиб 24-летний мужчина, четыре человека, включая десятилетнего ребенка, получили ранения, сообщили 24 июня в пресс-службе национальной полиции Украины.

Франц Рисс. Цыганский табор в лесу. 1842

На месте преступления найдено орудие убийства — нож.

Полиция задержала 20-летнего организатора нападения, а также семь предполагаемых участников. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство группой лиц по предварительному сговору».

Напомним, вечером 23 июня группа неизвестных в масках разгромила цыганский табор, расположенный в лесу на окраине Львова.

Напомним также, что подобный инцидент произошел 9 мая 2018 года.