Нападение на цыган под Львовом: подробности
Львов, Украина, 24 июня, 2018, 13:51 — ИА Регнум. Вследствие нападения на цыганский табор под Львовом погиб 24-летний мужчина, четыре человека, включая десятилетнего ребенка, получили ранения, сообщили 24 июня в пресс-службе национальной полиции Украины.
Франц Рисс. Цыганский табор в лесу. 1842
На месте преступления найдено орудие убийства — нож.
Полиция задержала 20-летнего организатора нападения, а также семь предполагаемых участников. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство группой лиц по предварительному сговору».
Напомним, вечером 23 июня группа неизвестных в масках разгромила цыганский табор, расположенный в лесу на окраине Львова.
Напомним также, что подобный инцидент произошел 9 мая 2018 года.