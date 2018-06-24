Самара, 24 июня, 2018, 13:14 — ИА Регнум. Национальная сборная Российской Федерации по футболу проводит тренировку в Самаре в преддверии матча группового этапа чемпионата мира по футболу против сборной Уругвая. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает Р-Спорт.

Rfs.ru Футболисты сборной России прилетели в Самару

Тренировка проходит на «Самара Арене». При этом сборная Россия не может использовать для тренировки всё футбольное поле, так как его часть покрыта плёнкой.

Для сборной России это будет завершающий матч на групповом этапе турнира. Ранее наша сборная победила Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1). Сборная Уругвая также победила обе этих команды.

Матч Уругвай — Россия состоится 25 июня в 17:00 по московскому времени. По итогам этого матча будет определено, кто займет первое место в группе А, при том, что обе сборные уже гарантировано выходят в плей-офф.