* запрещённая в России организация

Украина, 24 июня, 2018, 13:19 — ИА Регнум. На трех базах «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), расположенных на юге Украины, стоят идолы Перуна, рассказал заместитель командира полка 21 июня в интервью журналистам радиовещательной компании «Радио Свобода».

Николай Рерих. Идолы. 1901

«Ничего экстраординарного я не вижу, жертвоприношений у нас нет, коты по базе гуляют свободно», — заявил боевик.

По информации журналистов, в распоряжении «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находятся артиллерийско-гаубичные и минометные дивизионы, танковая рота, полигоны с тренажерным комплексом для отработки захвата зданий, действует сержантская школа.

Боевиков финансируют из-за рубежа представители украинской диаспоры, поэтому они используют лучшую экипировку и оружие итальянского и американского производства. По этой причине в ВСУ и национальной гвардии к боевикам «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) относятся с плохо скрываемой неприязнью.

Ка заявил командир «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), офицерский состав банды в 2015 году готовили четыре инструктора из США и Канады, которые работали на командно-штабных должностях в структурах НАТО в Ираке и Афганистане.

Напомним, в июне 2015 года Конгресс США принял поправки, согласно которым американские инструкторы не имеют права обучать боевиков банды «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Конгрессмен Джон Коньерс назвал «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неонацистами. Его оценку поддержали западные издания «Foreign Policy» и «The Telegraph».

*"Азов» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.