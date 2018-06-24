Анкара, 24 июня, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Руководство запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана на 24 часа приостановило боевые действия против турецких властей из-за выборов президента и парламента республики. Соответствующее заявление руководство РПК выпустило сегодня, 24 июня, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

twitter ByegmRU Избирательный бюллетень

В заявлении сказано, что на время проведения в Турции президентских выборов, вооруженные отряды РПК не будут атаковать турецкие силы. Режим прекращения огня вступил в силу 23 июня в 19:00 по местному времени и продлится 24 часа.

На подобные меры руководство РПК пошло для того, чтобы «создать спокойные условия и расширить возможности для курдских избирателей».

Напомним, что сегодня в Турции в 8:00 открылись избирательные участки на выборах президента и парламента республики. Голосование продлится до 17:00.

Выборы проходят досрочно для того, чтобы все положения конституционной реформы 2017 года, которая превратила Турцию из парламентской в президентскую республику, могли вступить в силу.