Дамаск, 24 июня, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Законные власти Сирийской Арабской Республики взяли под контроль 11 населенных пунктов на юге страны за минувшие сутки. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Напомним, что накануне стало известно о попытке крупного бандформирования террористической группировки «Джебах ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) численностью более 1 тыс. боевиков атаковать позиции сирийской правительственной армии на юго-западе Сирии.

Также поступали сообщения о том, что под удары «ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попали подразделения группировки «Свободная сирийская армия», которая подконтрольна США.

В итоге сирийским правительственным силам в ходе оборонительного боя удалось отбить нападение боевиков. Некоторые отряды «Сирийской свободной армии» также приняли участие совместно с правительственными войсками в отражении атаки террористов.

«В течение прошедших суток после отражения масштабного наступления отрядов «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в южной зоне деэскалации формирования Сирийской свободной армии, контролировавшие населённые пункты Хабаб, Хирбат-эль-Мсап, Джерфи, Асем, Шейх-Гарбия, Шейх-Шарки, Эль-Шумария, Хирбат-аз-Забабир, Дейр-Дама, Аш-Шиях и Джадаль, добровольно перешли на сторону правительственных войск», — сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Уточняется, что уже к вечеру 23 июня все вышеуказанные населенные пункты были под контролем сирийской правительственной армии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июня стало известно, что первая крупная группировка «Сирийской свободной армии» перешла на сторону законного сирийского правительства в Южной зоне деэскалации.