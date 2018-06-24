Вашингтон, 24 июня, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Хозяйка ресторана в американском штате Вирджиния, которая выгнала из своего заявления пресс-секретаря президента США Дональда Трампа Сару Сандерс, объяснила свой поступок. Об этом накануне, 23 июня, пишет The Washington Post.

Defense.gov Трансгендеры в американской врмии

Напомним, хозяйка ресторана Стефани Вилкинсон решила выдворить Сандерс из-за того, что сотрудники её заведения недовольны запретом на службу в американской армии для трансгендеров, который был введён администрацией Дональда Трампа.

Вилкинсон пояснила, что как только Сандер появилась в ресторане, она спросила своих сотрудников, следует ли ей заставить пресс-секретаря Трампа уйти. Все подчинённые ответили утвердительно.

Тогда Вилкинсон подошла к Сандер и объяснила ей, что у ресторана есть определенные стандарты, которых следует придерживаться. Также Вилкинсон добавила, что спутники Сандерс могут остаться, если захотят, но она сама должна покинуть заведение. В итоге вся компания решила удалиться.

Кроме того, Сандер и её спутников уже начали обслуживать и когда Вилкинскон попросила пресс-секретаря удалиться, вся компания предложила расплатиться, но хозяйка заявила, что обслуживание будет за счёт ресторана.

Напомним, в США ещё при администрации Барака Хусейна Обамы был снят запрет на службу трансгендров в рядах вооруженных сил США. Однако реализация этого решения была отложена до 1 июля 2017 года. После прихода в Белый дом Дональда Трампа политика в отношении службы трансгендров в армии изменилась и представители администрации, а также новый глава Пентагона Джеймс Мэттис высказывались за продолжение действия данного запрета.

В итоге 1 июля 2017 года Мэттис одобрил шестимесячный перенос срока отмены запрета. При этом, по разным оценкам в армии США служат от 1,3 тыс. дл 6 тыс. трансгендеров.