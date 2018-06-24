Берлин, 24 июня, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Суммарный рейтинг трёх политических сил, которые входят в правящую коалицию в Германии, опустился ниже 50%. Такие результаты показал социологический опрос, проведенный институтом Emind. Результаты опроса опубликованы сегодня, 24 июня, в газете Bild am Sonntag.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Напомним, что правящая коалиция в германии состоит из блока Христианско-демократического союза (ХДС) с Христианско-социальным союзом (ХСС), а также примкнувших к ним социал-демократов (СДПГ).

В ходе опроса выяснилось, что блок ХДС/ХСС поддерживают 31% опрошенных. Это на 2% меньше, чем неделю назад. Рейтинг СДП остался без изменений — 18%.

Таким образом, суммарный рейтинг трёх партий, формирующих правительство Германии опустился до уровня в 49%.

Уточняется, что в опросе участвовали 2,3 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, блок ХДС/ХСС оказался на грани раскола после того, как лидер ХСС и министр внутренних дел Хорст Зеехофер заявил, что он больше не может работать с лидером ХДС канцлером Ангелой Меркель. Зеехофер выдвинул Меркель ультиматум относительно ужесточения миграционной политики. Если Меркель не удастся решить миграционный кризис на уровне Евросоюза, то Зеехофер грозит самостоятельно ужесточить правила контроля за мигрантами на границах ФРГ. Это грозит падением кабинета Меркель.