Трускавец, Украина, 24 июня, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Представители парламентов Грузии, Литвы, Молдавии Польши и Украины намерены посетить США и коллективно пожаловаться на газопровод «Северный поток — 2», сообщил 23 июня спикер Верховной рады Андрей Парубий во время III Форума местного развития в городе Трускавец.

Цитата из м/ф «Слон и Моська». реж Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис. 1941. СССР Цуцик разгавкался

«Мы будем от пяти парламентов Балто-черноморского пояса говорить о Северном потоке — 2, о введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в его строительстве, и будем говорить о выработке общей стратегии противодействия российской агрессии», — рассказал Парубий.

Напомним, 9 июня 2018 года в Киеве была создана межпарламентская ассамблея Украины, Грузии и Молдавии. По словам Андрея Парубия, эти страны объединяет наличие территорий, «оккупированных Россией».