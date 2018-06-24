Киев, 24 июня, 2018, 12:06 — ИА Регнум. В Киеве владелец одного из ресторанов расстрелял посетителей из пистолета. Об этом сегодня, 24 июня, сообщается на сайте телеканала «Эспрессо».

(сс) peteSwede Целится

60-летний владелец ресторан достал пистолет и расстрелял троих посетителей своего ресторана. Один из них погиб на месте, двое других были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями.

Свой поступок стрелявший объяснил тем, что во время возникшего конфликта, посетители начали его оскорблять в присутствии дочери, которая также работает в ресторане.

Не став терпеть обиду владелец ресторана достал пистолет ПМ и открыл стрельбу.

Полиция задержала стрелка. В ходе разбирательств было установлено, что он не является гражданином Украины. Гражданином какой страны он является не уточняется.

Погибший посетитель — уроженец Запорожской области 1989 года рождения.

решается вопрос о возбуждении уголовного дела.