Барнаул, 24 июня, 2018, 11:55 — ИА Регнум. Ураган накануне вечером, 23 июня, бушевал не только в Барнауле (в Центральном районе города всё ещё действует режим ЧС), но и в двух других городах Алтайского края, а также пяти сельских районов. С разной силой стихия затронула Рубцовск и Новоалтайск, а также Поспелихинский, Шипуновский, Калманский, Первомайский и Тальменский районы. Более 80 тысяч человек в крае оставались без электричества. Об этом уведомило региональное правительство. Врио губернатора Виктор Томенко ещё с ночи держит ситуацию на контроле, проводит оперативные совещания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из соцсетей Ураган в Барнауле

Напомним, грозовой шторм в Барнауле оставил после себя сломанные деревья, упавшие конструкции, повреждения кровель зданий. Но самый ощутимый ущерб понесла столица Алтайского края: в Барнауле произошло падение строительного крана, погиб 50-летний рабочий.

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На данный момент (24 июня, 15:30 местного времени) остаются неподключенными к электроэнергии около четырехсот пятидесяти домовладений Барнаула с населением полторы тысячи человек.

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На откачке ливневых вод, которые затопили насосную станцию №8 Барнаульского Водоканала, задействованы три насосных установки. Для проведения аварийных работ пришлось частично отключить от водоснабжения потребителей центральной части города, а также поселка Южный и жилых домов в нагорной части краевой столицы.

Всего для ликвидации последствий стихии от территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций края (РСЧС) задействовано 563 человека и 175 единиц техники. Работают 118 аварийных бригад.