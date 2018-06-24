Москва, 24 июня, 2018, 11:38 — ИА Регнум. На Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена произошел инцидент с пассажиром. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Знак метро

Сообщается, что на одной из станций «серой» линии столичного метрополитена один из пассажиров упал на пути. Из-за этого было остановлено движение поездов между станциями «Серпуховская» и «Южная».

Пассажирам «серой» линии было предложено воспользоваться наземными видами транспорта. Вскоре движение поездов было восстановлено.

Детали произошелшего не сообщаются. О состоянии упавшего на пути пассажира данных нет.