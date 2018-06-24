Барнаул, 24 июня, 2018, 11:42 — ИА Регнум. Жертвой урагана, бушевавшего в Барнауле накануне вечером, 23 июня, стал крановщик. Башенный строительный кран упал под сильным напором ветра прямо на проезжую часть в Центральном районе города. Спасти управлявшего ним 50-летнего мужчину не удалось, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из группы Барнаул 22 в ОК Башенный кран, упавший в Барнауле, где бушевал ураган

СУ СК РФ по Алтайскому краю уже известило о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека).

Как уже сообщало ИА REGNUM, ураганный ветер, бушевавший в Барнауле и его окрестностях, принёс немало бедствий. Грозовой фронт сформировался в течение часа. Небо над городом стало свинцовым, а потом и вовсе стало темно, как ночью. После первых же вспышек молнии в городе отключилось электричество.

Специалисты Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, отметили, что такое узконаправленное природное явление, как грозовой шторм, невозможно было спрогнозировать в конкретном месте. В Центральном районе Барнаула введён режим ЧС.