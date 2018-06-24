Сочи, Краснодарский край, 24 июня, 2018, 11:33 — ИА Регнум. Национальная сборная Германии по футболу принесла официальные извинения за некорректное поведение тренерского штаба команды после победы в матче второго тура чемпионата мира по футболу над сборной Швеции. Текст извинения опубликован накануне, 23 июня, на официальной странице германской сборной в сети микроблогов Twitter.

(сс) Hans Германия

Напомним, накануне сборная Германии одержала волевую победу над сборной Швеции (2:1). Матч прошел на стадионе «Фишт» в Сочи (Краснодарский край). Победа германцев была очень нервной, так как победный гол удалось забить аж на пятой добавленной ко второму тайму минуте усилиями Тони Кросса.

После матча главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон обвинил немцев в некорректном поведении. Он утверждает, что представители тренерского штаба сборной Германии после победного гола показывали в его сторону различные жесты, а члены германской сборной радовались победе прямо перед скамейкой шведской сборной, толкая шведских футболистов.

Стоит отметить, что на опубликованном в социальных сетях видео хорошо заметно, что между членами команд завязалась стычка, в которую был вовлечён тренер Андерссон.

Свою вину немцы частично признали, но свое некорректное поведение они оправдывают тем, что игра для них была крайне нервной.

«Это была нервная игра, по окончании которой какие-то реакции или жесты со стороны нашего тренерского штаба в сторону шведской команды были слишком эмоциональными. Это не соответствует нашему поведению. Мы принесли извинения перед шведским тренером и его сборной. Просим прощения», — сказано в сообщении германской сборной.

Напомним, что немцы являются действующими чемпионами мира по футболу, но свой первый матч на нынешнем чемпионате мира против сборной Мексики они проиграли.