Гатчина, Ленинградская область, 24 июня, 2018, 11:32 — ИА Регнум. Хитросплетение многовековых традиций в современном исполнении — таков летний праздник ингерманландских финнов Юханнус, который состоялся сегодня, 23 июня, на берегу реки Оредеж в поселке Сиверский Гатчинского района Ленобласти.

Общественная организация «Ший корно» Общий хоровод вокруг костра «кокко»

Юханнус (Juhannus) известен с дохристианских времен и отмечается накануне дня летнего солнцестояния. В 1316 году церковь назвала этот праздник Ивановым днем в честь Святого Иоанна Крестителя. С тех пор языческие и христианские черты праздника слились в единый облик, наделили традицию неповторимым колоритом и превратили Юханнус в главный праздник финской культуры. Известна она и другим народам: шведам, эстонцам, немцам, полякам, а также води и ижоре — коренным малочисленным народам, проживающим на территории современной Ленинградской области.

В Петербургской губернии праздник впервые прошел в 1899 году в поселке Пудость — давнем месте жительства ингерманландцев. Традиция была забыта в годы революции и эпоху Советского Союза, но в 1989 была возрождена общественной организацией ингерманландских финнов «Инкерин Лиитто».

Облик современного праздника остался прежним. Главным изменением организаторы считают внимание региональных властей к ингерманландской традиции. «Если в начале нашего пути мы всё делали своими силами, то теперь администрации области и Гатчинского района предлагают свою поддержку», — сообщил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Роман Пелли, председатель региональной организации Добровольное общество ингерманландских финнов «Ингерманландский союз — Инкерин Лиитто».

Народные гуляния проходят в канун праздника. В этом году гостей вновь ждала обширная концертная программа от финно-угорских творческих коллективов, конкурсы и спортивные состязания, ярмарка народных ремесел и дегустация национальных блюд.

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Все обряды, которые проводят гости праздника, чествуют силы плодородия и жизни. Апогеем праздника считается сжигание священного костра «кокко». Эта традиция роднила все народы, отмечавшие Иванов день, но детали проведения обряда могли быть разными даже у соседних провинций.

«В разных частях Финляндии и Ингерманландии существовали свои маленькие отличия. Где-то участники гуляний бросают в пламя отслужившие свое предметы: в старину это были луки, стрелы. Мы же в костре ничего не сжигаем, только украшаем его полевыми цветами», — рассказывает Роман Пелли. В этот юханнусовский вечер вокруг костра гости, как и столетия назад, завели широкий общий хоровод.

Ночь на Юханнус — это возможность заглянуть в будущее с помощью старинных гаданий. Главным из них в качестве завершения праздника является знаменитое бросание венков на воду. Цветы подсказывали многое: раньше девушки собирали букеты из восьми видов цветов, клали их под подушку и ждали появления будущего жениха во сне. Эти многие другие обряды до сих пор предсказывают будущее тем, кто помнит древние традиции.

Несмотря на свою многовековую историю, Юханнус идет в ногу со временем. В этот раз гости приняли участие в мастер-классе по созданию финских фотокомиксов и мультфильмов на тему Юханнуса от языкового пространства «Marjala», а также в квесте на местности на финском языке.

На территории Ленинградской области наряду с русскими традиционно проживали финно-угорские племена: вепсы, водь, ижора, тихвинские карелы и ингерманландские финны (потомки переселенных шведами финнов). Три народа — вепсы, ижоры и водь — включены перечень коренных малочисленных народов РФ.