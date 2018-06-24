«Притягательный» и «располагающий» Новосибирск отмечает своё 125-летие
Новосибирск, 24 июня, 2018, 14:52 — ИА Регнум. Новосибирск с размахом отмечает своё 125-летие. Сотни мероприятий пройдут сегодня, 24 июня, на различных площадках во всех районах города.
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К этому времени уже прошли утренняя зарядка с чемпионами на площади Ленина и завтрак с мэром на улице Ленина, которая 24 июня вновь стала пешеходной.
Впрочем, прогуляться сегодня можно и по Красному проспекту — движение для автотранспорта перекрыто на многих его участках.
«125 лет — это прекрасный возраст для города, который уже осознаёт свою судьбу, у которого уже свой путь, но всё впереди. Это чудесное сознание накопленного опыта, знаний, ощущения себя как самодостаточного города. Город достаточно молодой, и это хорошо, путому что часто история тянет назад, потому что слишком много традиций, слишком много историй, которые тебя постоянно тормозят. А у Новосибирска есть возможность накопить собственный опыт, сделать свои ошибки и вперёд», — отметила ИА REGNUM начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Анна Терешкова.
Валентина Железовская приехала на День города Новосибирска из Кемеровской области. Она вместе со своим творческим коллективом будет выступать перед новосибирцами на площади Ленина.
«Новосибирск — далеко не такой неизвестный город. Знаем, что это современный, студенческий, научный город, и в то же время творческий. Здесь люди очень доброжелательные», — отметила она.
В этом году и Михайловская набережная стала одной из основных площадок Дня города. Именно здесь первые лица области и города поздравляли новосибирцев с их праздником.
«Наш город особенный. Это — муниципальный гигант. Это третья столица, это научная столица Российской Федерации. Так сказал президент Владимир Путин, подчеркнув значение нашей сибирской науки в развитии всей России. В чём уникальность? Город, занёсшийся в Книгу рекордов Гиннеса по темпам своего развития. Может быть, в том, что зачинателями города были мостостроители, железнодорожники, инженеры, рабочие, которые 125 лет назад приехали на берега Оби, которая заросла тайгой, здесь были болота, здесь был отборный сибирский гнус, и за короткое время они построили не только железную дорогу и мост, они построили замечательный город», — сказал мэр города Анатолий Локоть, выступая перед собравшимися на набережной новосибирцами и гостями города.
А пришедших отпраздновать день рождения города именно на Михайловской набережной было предостаточно — трибуны фан-зоны, построенной здесь к ЧМ-2018, были заполнены.
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло поздравил новосибирцев и от имени президента Владимира Путина.
Председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон отметил, что у Новосибирска удивительная притягательная сила.
Что это за притягательная сила, корреспондент ИА REGNUM поинтересовался у мэра Анатолия Локтя (коренного новосибирца), но ответить на этот вопрос захотели и полпред Сергей Меняйло, и врио губернатора региона Андрей Травников, которые прибыли в Новосибирск из других регионов.
«Притягающим и располагающим Новосибирск делают люди. Когда к ним обращаешься, как они на тебя смотрят, как они отвечают. Никто ни на кого сверху вниз не смотрит. Смотрят на равных. Стараются помочь. Тепло — это то, что отличает Новосибирск. Сегодня новосибирец не тот, кто родился здесь, а тот, кто живёт и работает в Новосибирске, для кого он стал родным», — сказал Меняйло.
«Я побывал во многих городах, но в Новосибирске особое отношение. Сибиряки открыты, душевны, готовы помочь в любой самой сложной ситуации. Наверное, это особые условия климата — суровые, масштабные задачи, которые всегда решались на нашей сибирской земле», — отметил Локоть.
«Здесь люди особенно доброжелательны к тем, кто к ним приезжает. Новосибирск — третья столица России, но никогда в истории Новосибирска не было такого, как в Москве: «Понаехали вы тут», или как в Питере на каждом шагу поправляют: «Не подъезд, а парадная». Здесь действительно добродушно относятся ко всем, кто приезжает», — подчеркнул Андрей Травников.
Отметим, что Новосибирск был образован в 1893 году. До 1895 года был посёлком Александровским, до 1917 года — посёлком Ново-Николаевским, а до 1926 года — Новониколаевском. На организацию праздничных мероприятий к 125-летию города в 2018 году суммарно было выделено 30 млн рублей.