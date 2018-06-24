Новосибирск, 24 июня, 2018, 14:52 — ИА Регнум. Новосибирск с размахом отмечает своё 125-летие. Сотни мероприятий пройдут сегодня, 24 июня, на различных площадках во всех районах города.

Анна Алябьева ИА REGNUM 125-летие Новосибирска

Анна Алябьева ИА REGNUM Главная сцена

Анна Алябьева ИА REGNUM 125-летие Новосибирска

Анна Алябьева ИА REGNUM 125-летие Новосибирска

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К этому времени уже прошли утренняя зарядка с чемпионами на площади Ленина и завтрак с мэром на улице Ленина, которая 24 июня вновь стала пешеходной.

Впрочем, прогуляться сегодня можно и по Красному проспекту — движение для автотранспорта перекрыто на многих его участках.

«125 лет — это прекрасный возраст для города, который уже осознаёт свою судьбу, у которого уже свой путь, но всё впереди. Это чудесное сознание накопленного опыта, знаний, ощущения себя как самодостаточного города. Город достаточно молодой, и это хорошо, путому что часто история тянет назад, потому что слишком много традиций, слишком много историй, которые тебя постоянно тормозят. А у Новосибирска есть возможность накопить собственный опыт, сделать свои ошибки и вперёд», — отметила ИА REGNUM начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Анна Терешкова.

Анна Алябьева ИА REGNUM Гости на трибунах

Анна Алябьева ИА REGNUM Гости на трибунах

Анна Алябьева ИА REGNUM Музыкальное сопровождение

Валентина Железовская приехала на День города Новосибирска из Кемеровской области. Она вместе со своим творческим коллективом будет выступать перед новосибирцами на площади Ленина.

«Новосибирск — далеко не такой неизвестный город. Знаем, что это современный, студенческий, научный город, и в то же время творческий. Здесь люди очень доброжелательные», — отметила она.

Анна Алябьева ИА REGNUM Гости праздника

Анна Алябьева ИА REGNUM Гости торжества

В этом году и Михайловская набережная стала одной из основных площадок Дня города. Именно здесь первые лица области и города поздравляли новосибирцев с их праздником.

«Наш город особенный. Это — муниципальный гигант. Это третья столица, это научная столица Российской Федерации. Так сказал президент Владимир Путин, подчеркнув значение нашей сибирской науки в развитии всей России. В чём уникальность? Город, занёсшийся в Книгу рекордов Гиннеса по темпам своего развития. Может быть, в том, что зачинателями города были мостостроители, железнодорожники, инженеры, рабочие, которые 125 лет назад приехали на берега Оби, которая заросла тайгой, здесь были болота, здесь был отборный сибирский гнус, и за короткое время они построили не только железную дорогу и мост, они построили замечательный город», — сказал мэр города Анатолий Локоть, выступая перед собравшимися на набережной новосибирцами и гостями города.

Анна Алябьева ИА REGNUM Поздравление горожан

А пришедших отпраздновать день рождения города именно на Михайловской набережной было предостаточно — трибуны фан-зоны, построенной здесь к ЧМ-2018, были заполнены.

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло поздравил новосибирцев и от имени президента Владимира Путина.

Председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон отметил, что у Новосибирска удивительная притягательная сила.

Анна Алябьева ИА REGNUM 125-летие Новосибирска

Что это за притягательная сила, корреспондент ИА REGNUM поинтересовался у мэра Анатолия Локтя (коренного новосибирца), но ответить на этот вопрос захотели и полпред Сергей Меняйло, и врио губернатора региона Андрей Травников, которые прибыли в Новосибирск из других регионов.

«Притягающим и располагающим Новосибирск делают люди. Когда к ним обращаешься, как они на тебя смотрят, как они отвечают. Никто ни на кого сверху вниз не смотрит. Смотрят на равных. Стараются помочь. Тепло — это то, что отличает Новосибирск. Сегодня новосибирец не тот, кто родился здесь, а тот, кто живёт и работает в Новосибирске, для кого он стал родным», — сказал Меняйло.

«Я побывал во многих городах, но в Новосибирске особое отношение. Сибиряки открыты, душевны, готовы помочь в любой самой сложной ситуации. Наверное, это особые условия климата — суровые, масштабные задачи, которые всегда решались на нашей сибирской земле», — отметил Локоть.

«Здесь люди особенно доброжелательны к тем, кто к ним приезжает. Новосибирск — третья столица России, но никогда в истории Новосибирска не было такого, как в Москве: «Понаехали вы тут», или как в Питере на каждом шагу поправляют: «Не подъезд, а парадная». Здесь действительно добродушно относятся ко всем, кто приезжает», — подчеркнул Андрей Травников.

Анна Алябьева ИА REGNUM Врио губернатора Андрей Травников

Анна Алябьева ИА REGNUM 125-летие Новосибирска

Анна Алябьева ИА REGNUM Праздничное выступление

Отметим, что Новосибирск был образован в 1893 году. До 1895 года был посёлком Александровским, до 1917 года — посёлком Ново-Николаевским, а до 1926 года — Новониколаевском. На организацию праздничных мероприятий к 125-летию города в 2018 году суммарно было выделено 30 млн рублей.