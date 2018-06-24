Тверь, 24 июня, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Кубок России по мотобайку стартовал в Тверской области: 23 июня, на акватории Волги — прямо в центре Твери — прошли основные выступления участников состязаний. Соревнования, которые регион принимает уже в третий раз, посетил губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Впервые на соревнованиях вручен специальный приз от правительства Тверской области — самому целеустремленному спортсмену. Кубок России по аквабайку проводит Федерация водно-моторного спорта России при поддержке Министерства спорта РФ, Правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Тверь в третий раз принимает Кубок России по аквабайку

«Аквабайк — один из самых ярких и зрелищных видов водно-моторного спорта. Тверь входит в тройку городов нашей страны наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, где прошло наибольшее число крупных соревнований по аквабайку. Такие события помогают жителям нашей страны больше узнать о Тверской области, нашей природе, богатой истории и традициях», — сказал Игорь Руденя.

В этом году в Кубке России участвуют около 60 спортсменов — из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Рязани, Иркутска, Нижнего Новгорода, Владимира, Ростова-на-Дону, Красноярска, Казани, Альметьевска, Углича и других городов.

Глава Оргкомитета Кубка России поаквабайку Андрей Краснов отметил, что в этом году Кубок проходит на самом высоком уровне: среди участников — победители крупнейших международных соревнований.

Победителей в этом году определяют в разных возрастных категориях в трёх классах: кольцевые гонки (гонки с общим стартом), слалом (заезд на время с участием двух спортсменов) и фристайл (демонстрация трюков). Также в программе — первые в мире международные соревнования по гидрофлаю (флайбордингу) под эгидой Международного водно-моторного союза.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году Кубок России по аквабайку проходил в Конаковском районе, в акватории Московского моря. В состязаниях приняли участие около 50 спортсменов. Соревнования посетил Игорь Руденя и другие почётные гости.