Барнаул, 24 июня, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Бушевавший накануне ураганный ветер с грозами и градом парализовал движение на проезжей части федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт» при подъезде к Барнаулу. Как сообщили в Минстройтрансе Алтайского края, накануне, вечером, 23 июня, ситуация стала настолько серьёзной в 23 часов 40 минут его пришлось полностью закрыть и организовать проезд по Правобережному тракту.

Цитата из соцсетей Ураган в Барнауле

Ликвидацию последствий шторма осложнило ЧП: в 22 часа 23 июня ветер перевернул три грузовых автомобиля массой пять-шесть тонн на автомобильной дороге регионального значения «Мостовой переход через реку Обь в Барнауле». Чтобы устранить эту аварию дорожникам и спецслужбам потребовалось целых пять часов.

Также за ночь пришлось убрать около сотни сломанных и поваленных штормовым ветром деревьев на участках федеральной трассы протяженностью более 8 километров. Ремонт порядка 150 погонных метров поврежденных барьерных ограждений ещё не закончен, но движение транспорта в сторону Новоалтайска уже открыто в обоих направлениях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ураган накрыл Барнаул и несколько близлежащих районов Алтайского края. В Центральном районе города введён режим ЧС.