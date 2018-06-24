Екатеринбург, 24 июня, 2018, 11:18 — ИА Регнум. Член японского императорского дома принцесса Хисако Такамада заявила, что чемпионат мира по футболу организован в Российской Федерации просто прекрасно. Об этом она заявила журналистам сегодня, 24 июня, находясь в Екатеринбурге, где сборная её страны должна сыграть против сборной Сенегала.

Василий Верещагин. Японка. 1903

Напомним, что визит члена японской императорской фамилии в Россию носит знаковый характер, так как представитель правящей в Японии династии посещал Россию в 1916 году в период Первой мировой войны.

Принцесса Хисако является почетным президентом Японской футбольной ассоциации. Она уже побывала в Саранске, где состоялся матч Япония — Колумбия, который японцы выиграли (2:1). Теперь принцесса находится в Екатеринбурге, где Япония должна сыграть против Сенегала. Если Япония победит, то сможет выйти из группы в плей-офф.

«Не только результат чемпионата, но и укрепление связей через чемпионат мира очень важны. Я хотела бы выразить благодарность российской стороне за прекрасную организацию чемпионата мира», — сказала принцесса Хисако.

Она также обратила внимание представителей прессы на тот факт, что и японские, и сенегальские болельщики убирают за собой мусор после посещения матча.

«Сейчас активно сообщают, что японские болельщики убирают мусор после посещения матча. Но я знаю, что болельщики из Сенегала тоже убирают мусор после своего посещения. Я считаю важным обратить внимание на такие моменты», — подчеркнула она.

В целом принцесса отметила, что в России, куда она приехала впервые, её приняли очень тепло.