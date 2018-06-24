Донецк, 24 июня, 2018, 11:04 — ИА Регнум. Назначение бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) на должность главы оккупационной Донецкой военно-гражданской администрации может привести к усилению давления украинских спецслужб на мирных жителей Донбасса. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель комитета Народного совета Донецкой Народной Республики по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Бидёвка.

President.gov.ua Александр Куць

Напомним, 22 июня президент Украины Пётр Порошенко представил нового главу украинской оккупационной администрации в Донбассе генерал-майора СБУ Александру Куця.

«Смена руководителя так называемой Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского на Александра Куця ничего хорошего не предвещает, причем для всех жителей Донбасса», — считает Бидёвка.

Он пояснил, что киевский режим с помощью назначения бывшего эсбэушника на пост главы оккупационной администрации в Донбассе хочет усилить контроль над финансовыми потоками от контрабанды. Бидёвка напомнил, что Куць работал в СБУ на должности заместителя начальника Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. По всей видимости режим решил увеличить свой заработок на войне с помощью ставленника из спецслужб.

«Больше всего от этого пострадают люди, чьи семьи были разделены линией фронт», — констатировал депутат.