Барнаул, 24 июня, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Июнь 2018 года стал самым необычным для зоопарка «Лесная сказка» в Барнауле: такого количества новорожденных зверят здесь не было ещё никогда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Барнаульский зоопарк Новорожденные обитатели Барнаульского зоопарка: косулёнок

Как пояснил директор зоопарка Сергей Писарев, за последнее время на свет появились косуленка, шесть канадских волчат, пятеро вьетнамских вислобрюхих поросенка, два соболенка, северный олененок, гусенок и куча цыплят. А недавно к этому новорожденному звериному семейству привалились шестеро тигрят.

«В прошлом году это событие произошло 27 июня когда у нее родилась тройня. Багиру так хвалили, так благодарили, так хорошо ухаживали за ней из-за этих малышей, что она решила отблагодарить и удивила всех родив аж шестеро тигрят», — поделился новостью директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев.

По его словам, в зоопарке ожидают еще пополнение. В сумочке кенгуру заметили кенгуренка, который вот вот выйдет на свет.

«Все это говорит о том, что животным в зоопарке комфортно, обстановка способствует размножению, полноценное питание позволят появляться на свет здоровому потомству», — считает Сергей Писарев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, свою историю Барнаульский зоопарк начал в июле 1995 года, когда администрация муниципального парка Индустриального района «Лесная сказка» приобрела двух курочек и двух кроликов, которых стали показывать посетителям небольшого зооуголка. Со временем зооуголоки превратился в полноценный зоопарк. Его официальная регистрация состоялась в августе 2012 года.