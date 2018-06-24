Барнаульский зоопарк переживает бум новорожденных зверят
Барнаул, 24 июня, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Июнь 2018 года стал самым необычным для зоопарка «Лесная сказка» в Барнауле: такого количества новорожденных зверят здесь не было ещё никогда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Как пояснил директор зоопарка Сергей Писарев, за последнее время на свет появились косуленка, шесть канадских волчат, пятеро вьетнамских вислобрюхих поросенка, два соболенка, северный олененок, гусенок и куча цыплят. А недавно к этому новорожденному звериному семейству привалились шестеро тигрят.
«В прошлом году это событие произошло 27 июня когда у нее родилась тройня. Багиру так хвалили, так благодарили, так хорошо ухаживали за ней из-за этих малышей, что она решила отблагодарить и удивила всех родив аж шестеро тигрят», — поделился новостью директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев.
По его словам, в зоопарке ожидают еще пополнение. В сумочке кенгуру заметили кенгуренка, который вот вот выйдет на свет.
«Все это говорит о том, что животным в зоопарке комфортно, обстановка способствует размножению, полноценное питание позволят появляться на свет здоровому потомству», — считает Сергей Писарев.
Как уже сообщало ИА REGNUM, свою историю Барнаульский зоопарк начал в июле 1995 года, когда администрация муниципального парка Индустриального района «Лесная сказка» приобрела двух курочек и двух кроликов, которых стали показывать посетителям небольшого зооуголка. Со временем зооуголоки превратился в полноценный зоопарк. Его официальная регистрация состоялась в августе 2012 года.